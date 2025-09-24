Bendrovių katalogas
Bank of China
Bank of China Produkto dizaineris Atlyginimai

Vidutinė Produkto dizaineris bendra kompensacija in Hong Kong (SAR) Bank of China įmonėje svyruoja nuo HK$322K iki HK$460K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bank of China bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

HK$370K - HK$433K
Hong Kong (SAR)
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
HK$322KHK$370KHK$433KHK$460K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Bank of China?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai Bank of China in Hong Kong (SAR) siekia metinę bendrą kompensaciją HKHK$3,577,178. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Bank of China Produkto dizaineris pozicijai in Hong Kong (SAR) yra HKHK$2,507,083.

