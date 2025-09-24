Bendrovių katalogas
Bank of China
Bank of China Finansų analitikas Atlyginimai

Vidutinė Finansų analitikas kompensacijos in United States paketo suma Bank of China įmonėje yra $73K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bank of China bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Bank of China
Associate
New York, NY
Iš viso per metus
$73K
Lygis
hidden
Bazinis
$73K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
2-4 Metai
Patirties metai
2-4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Bank of China?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Finansų analitikas pozicijai Bank of China in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $163,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Bank of China Finansų analitikas pozicijai in United States yra $73,000.

