Bendrovių katalogas
Bank of China
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Administracijos asistentas

  • Visi Administracijos asistentas atlyginimai

Bank of China Administracijos asistentas Atlyginimai

Vidutinė Administracijos asistentas bendra kompensacija in China Bank of China įmonėje svyruoja nuo CN¥179K iki CN¥254K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bank of China bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CN¥203K - CN¥231K
China
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CN¥179KCN¥203KCN¥231KCN¥254K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Administracijos asistentas pateikimų įmonėje Bank of China kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

CN¥1.15M

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Bank of China?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Administracijos asistentas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Administracijos asistentas pozicijai Bank of China in China siekia metinę bendrą kompensaciją CN¥254,278. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Bank of China Administracijos asistentas pozicijai in China yra CN¥178,857.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Bank of China

Susijusios bendrovės

  • Facebook
  • Uber
  • Stripe
  • Tesla
  • Dropbox
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai