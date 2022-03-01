Bendrovių katalogas
Babbel
Babbel Atlyginimai

Babbel atlyginimas svyruoja nuo $63,584 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $114,637 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Babbel. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/16/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $87.9K

Frontend programinės įrangos inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $115K
Verslo analitikas
$93.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

60 25
60 25
Duomenų analitikas
$63.6K
Žmogiškieji ištekliai
$83.9K
Rinkodara
$70.7K
Produkto dizaineris
$68.4K
Produkto vadovas
$75.8K
DUK

Didžiausią atlyginimą Babbel gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas su metine bendra kompensacija $114,637. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Babbel yra $79,850.

