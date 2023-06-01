Bendrovių katalogas
Ayar Labs Atlyginimai

Ayar Labs atlyginimas svyruoja nuo $115,575 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $316,410 Verslo plėtra aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Ayar Labs. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/15/2025

$160K

Techninės įrangos inžinierius
Median $175K
Verslo plėtra
$316K
Programinės įrangos inžinierius
$116K

DUK

Didžiausią atlyginimą Ayar Labs gauna Verslo plėtra at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $316,410. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ayar Labs yra $175,000.

