Bendrovių katalogas
Axcient
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Axcient Atlyginimai

Axcient atlyginimas svyruoja nuo $30,150 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $241,200 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Axcient. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Verslo analitikas
$76.1K
Pardavimai
$99.5K
Programinės įrangos inžinierius
$30.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$241K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Axcient gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $241,200. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Axcient yra $87,809.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Axcient

Susijusios bendrovės

  • Coherent Solutions
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai