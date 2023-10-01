Directory delle Aziende
AwanTunai
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

AwanTunai Stipendi

L'intervallo di stipendi di AwanTunai va da $7,300 in compensazione totale all'anno per un Duomenų mokslininkas all'estremità inferiore a $159,200 per un Programinės įrangos inžinerijos vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di AwanTunai. Ultimo aggiornamento: 8/9/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Duomenų mokslininkas
$7.3K
Programų inžinierius
$37.5K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$159K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på AwanTunai är Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $159,200. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på AwanTunai är $37,510.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per AwanTunai

Aziende correlate

  • Apple
  • Netflix
  • Airbnb
  • PayPal
  • SoFi
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse