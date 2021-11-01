Bendrovių katalogas
Aviatrix
Aviatrix Atlyginimai

Aviatrix atlyginimas svyruoja nuo $81,397 bendros metinės kompensacijos Klientų sėkmė žemiausiame taške iki $301,500 Sprendimų architektas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Aviatrix. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/26/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

Klientų sėkmė
$81.4K
Pardavimų inžinierius
$219K

Sprendimų architektas
$302K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Aviatrix kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Aviatrixで報告されている最高給与の職種はSprendimų architektas at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$301,500です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Aviatrixで報告されている年間総報酬の中央値は$233,200です。

