Avant Stipendi

L'intervallo di stipendi di Avant va da $99,500 in compensazione totale all'anno per un Produkto dizaineris all'estremità inferiore a $306,626 per un Duomenų mokslo vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Avant. Ultimo aggiornamento: 8/9/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $150K
Produkto vadovas
Median $110K
Duomenų analitikas
$101K

Duomenų mokslo vadovas
$307K
Duomenų mokslininkas
$181K
Produkto dizaineris
$99.5K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$285K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Avant è Duomenų mokslo vadovas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $306,626. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Avant è di $150,000.

