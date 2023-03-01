Auvik Networks Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Auvik Networks va da $47,916 in compensazione totale all'anno per un Informacinių technologijų specialistas all'estremità inferiore a $239,700 per un Produkto vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Auvik Networks. Ultimo aggiornamento: 8/16/2025

$160K

Informacinių technologijų specialistas
$47.9K
Produkto vadovas
$240K
Programų inžinierius
$82.5K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$139K
Techninis rašytojas
$65.7K
FAQ

El rol con mayor salario reportado en Auvik Networks es Produkto vadovas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $239,700. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Auvik Networks es $82,488.

