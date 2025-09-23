Bendrovių katalogas
Autodesk
Autodesk Rizikos kapitalo investuotojas Atlyginimai

Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Autodesk bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$129K - $156K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$121K$129K$156K$165K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Autodesk kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)

Vyriausiasis specialistas

DUK

The highest paying salary package reported for a Rizikos kapitalo investuotojas at Autodesk in United States sits at a yearly total compensation of $164,720. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the Rizikos kapitalo investuotojas role in United States is $120,700.

