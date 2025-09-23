Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacija in United States Autodesk įmonėje svyruoja nuo $188K per year M1 lygiui iki $406K per year M5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $300K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Autodesk bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
M1
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
Autodesk kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)
