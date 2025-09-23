Bendrovių katalogas
Autodesk Pardavimai Atlyginimai

Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Autodesk bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

£66.4K - £78.2K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
£62K£66.4K£78.2K£86.3K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

£121K

Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Autodesk kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pardavimai pozicijai Autodesk in France siekia metinę bendrą kompensaciją £86,337. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Autodesk Pardavimai pozicijai in France yra £61,985.

