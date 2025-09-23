Vidutinė Programų vadovas bendra kompensacija in Singapore Autodesk įmonėje svyruoja nuo SGD 210K iki SGD 299K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Autodesk bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
Autodesk kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)
