Autodesk Programų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programų vadovas bendra kompensacija in Singapore Autodesk įmonėje svyruoja nuo SGD 210K iki SGD 299K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Autodesk bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

SGD 209K

Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Autodesk kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Programų vadovas di Autodesk in Singapore mencapai total kompensasi tahunan SGD 298,946. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Autodesk untuk posisi Programų vadovas in Singapore adalah SGD 210,276.

