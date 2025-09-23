Produkto vadovas kompensacija in United States Autodesk įmonėje svyruoja nuo $142K per year P1 lygiui iki $426K per year P6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $246K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Autodesk bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
$142K
$132K
$6.7K
$3.7K
P2
$143K
$120K
$14K
$9K
P3
$167K
$142K
$18.3K
$6.3K
P4
$238K
$176K
$42.7K
$19.6K
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
Autodesk kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.32% kas ketvirtį)
33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (8.32% kas ketvirtį)