Autodesk Mechanikos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Mechanikos inžinierius bendra kompensacija in Canada Autodesk įmonėje svyruoja nuo CA$160K iki CA$222K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Autodesk bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$171K - CA$201K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$160KCA$171KCA$201KCA$222K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Autodesk kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Mechanikos inžinierius pozicijai Autodesk in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$222,394. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Autodesk Mechanikos inžinierius pozicijai in Canada yra CA$159,667.

