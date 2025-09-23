Bendrovių katalogas
Autodesk
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Rinkodaros operacijos

  • Visi Rinkodaros operacijos atlyginimai

Autodesk Rinkodaros operacijos Atlyginimai

Vidutinė Rinkodaros operacijos kompensacijos in United States paketo suma Autodesk įmonėje yra $107K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Autodesk bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Autodesk
Marketing Operations
San Francisco, CA
Iš viso per metus
$107K
Lygis
Grade 11
Bazinis
$87K
Stock (/yr)
$10K
Priedas
$10K
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
3 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Autodesk?

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Autodesk kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Autodesk kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.32% kas ketvirtį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (8.32% kas ketvirtį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Rinkodaros operacijos pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Korkein ilmoitettu palkkaus Rinkodaros operacijos roolille yrityksessä Autodesk in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $205,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Autodesk Rinkodaros operacijos roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $107,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Autodesk

Susijusios bendrovės

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai