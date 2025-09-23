Bendrovių katalogas
Autodesk
Autodesk Rinkodara Atlyginimai

Vidutinė Rinkodara kompensacijos in United States paketo suma Autodesk įmonėje yra $246K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Autodesk bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Autodesk
Product Marketing Manager
San Francisco, CA
Iš viso per metus
$246K
Lygis
M4
Bazinis
$194K
Stock (/yr)
$25K
Priedas
$27K
Metai įmonėje
7 Metai
Patirties metai
12 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Autodesk?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Autodesk kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Autodesk kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.32% kas ketvirtį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (8.32% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Rinkodara pozicijai Autodesk in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $528,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Autodesk Rinkodara pozicijai in United States yra $186,000.

