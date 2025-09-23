Bendrovių katalogas
Autodesk
Autodesk Duomenų analitikas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų analitikas kompensacijos in Canada paketo suma Autodesk įmonėje yra CA$128K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Autodesk bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Autodesk
Data Analyst
Toronto, ON, Canada
Iš viso per metus
CA$128K
Lygis
P3
Bazinis
CA$98K
Stock (/yr)
CA$24K
Priedas
CA$6K
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Autodesk?

CA$225K

Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Autodesk kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Autodesk kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.32% kas ketvirtį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (8.32% kas ketvirtį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Duomenų analitikas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų analitikas pozicijai Autodesk in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$152,974. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Autodesk Duomenų analitikas pozicijai in Canada yra CA$115,033.

Kiti ištekliai