Verslo analitikas kompensacija in United States Autodesk įmonėje svyruoja nuo $92.4K per year P2 lygiui iki $210K per year P4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $90K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Autodesk bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$92.4K
$85.6K
$3.7K
$3K
P3
$127K
$110K
$9K
$8.6K
P4
$210K
$149K
$41.2K
$19.9K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
Autodesk kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)
