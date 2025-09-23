Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in Germany Auto1 įmonėje svyruoja nuo €67.3K iki €98K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Auto1 bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
