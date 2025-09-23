Bendrovių katalogas
Auto1 Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Germany paketo suma Auto1 įmonėje yra €74.2K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Auto1 bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Auto1
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Iš viso per metus
€74.2K
Lygis
Senior
Bazinis
€74.2K
Stock (/yr)
€0
Priedas
€0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
15 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Auto1?

€142K

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Auto1 in Germany siekia metinę bendrą kompensaciją €82,019. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Auto1 Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Germany yra €72,436.

