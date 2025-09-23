Bendrovių katalogas
Australian Government
Australian Government Kibernetinio saugumo analitikas Atlyginimai

Vidutinė Kibernetinio saugumo analitikas bendra kompensacija Australian Government įmonėje svyruoja nuo A$139K iki A$189K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Australian Government bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

A$149K - A$180K
Australia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
A$139KA$149KA$180KA$189K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

A$249K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Kokie yra karjeros lygiai Australian Government?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai Australian Government siekia metinę bendrą kompensaciją A$189,317. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Australian Government Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai yra A$138,724.

