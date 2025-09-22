Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Aurora įmonėje svyruoja nuo $180K per year P4 lygiui iki $571K per year P8 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $253K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Aurora bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P4
$180K
$145K
$21.2K
$14.7K
P5
$222K
$164K
$42.3K
$15.3K
P6
$314K
$208K
$88.5K
$18K
P7
$379K
$226K
$124K
$28.6K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Aurora kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)
