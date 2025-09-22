Bendrovių katalogas
Aurora
Aurora Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Aurora įmonėje svyruoja nuo $180K per year P4 lygiui iki $571K per year P8 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $253K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Aurora bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P4
Software Engineer I(Pradedančiojo lygis)
$180K
$145K
$21.2K
$14.7K
P5
Software Engineer II
$222K
$164K
$42.3K
$15.3K
P6
Senior Software Engineer
$314K
$208K
$88.5K
$18K
P7
Staff Software Engineer
$379K
$226K
$124K
$28.6K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Aurora kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Aurora kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Įtraukti pareigybių pavadinimai

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Aurora in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $570,784. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Aurora Programinės įrangos inžinierius pozicijai in United States yra $244,000.

Kiti ištekliai