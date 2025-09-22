Bendrovių katalogas
Aurora
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Produkto vadovas

  • Visi Produkto vadovas atlyginimai

Aurora Produkto vadovas Atlyginimai

Produkto vadovas kompensacija in United States Aurora įmonėje svyruoja nuo $221K per year P5 lygiui iki $372K per year P8 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $288K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Aurora bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P4
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Manager
$221K
$158K
$42.7K
$20.5K
P6
Senior Product Manager
$266K
$173K
$67.3K
$25.4K
P7
Staff Product Manager
$299K
$215K
$46.3K
$37.6K
Žiūrėti 3 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Aurora kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Aurora kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Produkto vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

ለProdukto vadovas በAurora in United States የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ$381,000 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በAurora ለProdukto vadovas ሚና in United States የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $258,600 ነው።

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Aurora

Susijusios bendrovės

  • Broadcom
  • DoorDash
  • Snowflake
  • Interactive Brokers
  • Confluent
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai