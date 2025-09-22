Produkto dizaineris kompensacija in United States Aurora įmonėje sudaro $170K per year P6 lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Aurora bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P6
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Aurora kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)
