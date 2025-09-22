Bendrovių katalogas
Produkto dizaineris kompensacija in United States Aurora įmonėje sudaro $170K per year P6 lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Aurora bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$150K - $178K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$139K$150K$178K$190K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P4
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Product Designer
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Žiūrėti 3 daugiau lygių
25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Aurora kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Produkto dizaineris hjá Aurora in United States er árleg heildarlaun upp á $189,750. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Aurora fyrir Produkto dizaineris hlutverkið in United States er $138,600.

