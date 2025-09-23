Bendrovių katalogas
Vidutinė Produkto dizaineris kompensacijos in United States paketo suma Aurora Solar įmonėje yra $153K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Aurora Solar bendros kompensacijos paketuose.

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Aurora Solar
Product Designer
hidden
Iš viso per metus
$153K
Lygis
L2
Bazinis
$148K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$5K
Metai įmonėje
2-4 Metai
Patirties metai
2-4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Aurora Solar?

$160K

Atlyginimų nerasta
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Aurora Solar kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produkto dizaineris hos Aurora Solar in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $164,300. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Aurora Solar for Produkto dizaineris rollen in United States er $153,000.

