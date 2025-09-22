Bendrovių katalogas
Aurora Cannabis
Aurora Cannabis Teisiniai reikalai Atlyginimai

Vidutinė Teisiniai reikalai bendra kompensacija in Canada Aurora Cannabis įmonėje svyruoja nuo CA$126K iki CA$173K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Aurora Cannabis bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$135K - CA$164K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$126KCA$135KCA$164KCA$173K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

CA$226K

Kokie yra karjeros lygiai Aurora Cannabis?

