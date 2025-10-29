Bendrovių katalogas
Aurizn
Aurizn Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas kompensacijos in Australia paketo suma Aurizn įmonėje yra A$80.3K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Aurizn bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
Aurizn
Data Scientist
Adelaide, SA, Australia
Iš viso per metus
A$80.3K
Lygis
-
Bazinis
A$80.3K
Stock (/yr)
A$0
Priedas
A$0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
2 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Aurizn?
+A$89.4K
+A$137K
+A$30.8K
+A$53.9K
+A$33.9K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Aurizn in Australia siekia metinę bendrą kompensaciją A$95,443. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Aurizn Duomenų mokslininkas pozicijai in Australia yra A$80,279.

