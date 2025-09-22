Bendrovių katalogas
Aurea Software Duomenų analitikas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų analitikas bendra kompensacija in United States Aurea Software įmonėje svyruoja nuo $66.4K iki $92.8K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Aurea Software bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$72K - $87.2K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų analitikas pozicijai Aurea Software in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $92,800. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Aurea Software Duomenų analitikas pozicijai in United States yra $66,400.

