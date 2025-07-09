Directory delle Aziende
AUO
AUO Stipendi

L'intervallo di stipendi di AUO va da $25,647 in compensazione totale all'anno per un Elektros inžinierius all'estremità inferiore a $122,400 per un Techninis programų vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di AUO. Ultimo aggiornamento: 8/22/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $29K

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Produkto dizaineris
Median $27.5K
Verslo plėtra
$33.9K

Elektros inžinierius
$25.6K
Aparatinės įrangos inžinierius
$48.6K
Mechanikos inžinierius
$27.6K
Produkto vadovas
$35.7K
Techninis programų vadovas
$122K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in AUO è Techninis programų vadovas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $122,400. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in AUO è di $31,436.

