Directory delle Aziende
AudioEye
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

AudioEye Stipendi

L'intervallo di stipendi di AudioEye va da $169,150 in compensazione totale all'anno per un Duomenų mokslininkas all'estremità inferiore a $282,580 per un Programinės įrangos inžinerijos vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di AudioEye. Ultimo aggiornamento: 8/22/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Duomenų mokslininkas
$169K
Produkto dizaineris
$231K
Produkto vadovas
$224K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Pardavimai
$225K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$283K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in AudioEye è Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $282,580. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in AudioEye è di $224,870.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per AudioEye

Aziende correlate

  • Databricks
  • PayPal
  • Flipkart
  • Tesla
  • DoorDash
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse