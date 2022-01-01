Audible Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Audible va da $53,890 in compensazione totale all'anno per un Verslo operacijos all'estremità inferiore a $525,300 per un Informacinių technologijų specialistas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Audible. Ultimo aggiornamento: 8/22/2025

$160K

Programų inžinierius
SDE I $178K
SDE II $301K

Backend programinės įrangos inžinierius

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Verslo žvalgybos inžinierius

Duomenų mokslininkas
Median $225K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $360K

Produkto vadovas
Median $220K
Programų vadovas
Median $137K
Atrankos specialistas
Median $150K
Techninis programų vadovas
Median $192K
Verslo operacijos
$53.9K
Verslo analitikas
$112K
Finansų analitikas
$161K
Žmogiškieji ištekliai
$169K
Informacinių technologijų specialistas
$525K
Teisinis
$393K
Vadybos konsultantas
$101K
Rinkodaros operacijos
$189K
UX tyrėjas
$168K
Calendario di Vesting

5%

ANNO 1

15%

ANNO 2

40%

ANNO 3

40%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In Audible, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 5% si matura nel 1st-ANNO (5.00% annuale)

  • 15% si matura nel 2nd-ANNO (15.00% annuale)

  • 40% si matura nel 3rd-ANNO (20.00% semestrale)

  • 40% si matura nel 4th-ANNO (20.00% semestrale)

25%

ANNO 1

35%

ANNO 2

40%

ANNO 3

Tipo di Azione
RSU

In Audible, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 3 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 35% si matura nel 2nd-ANNO (35.00% annuale)

  • 40% si matura nel 3rd-ANNO (40.00% annuale)

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Audible è Informacinių technologijų specialistas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $525,300. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Audible è di $178,375.

