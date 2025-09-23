Bendrovių katalogas
AU Small Finance Bank
AU Small Finance Bank Sprendimų architektas Atlyginimai

Vidutinė Sprendimų architektas bendra kompensacija in India AU Small Finance Bank įmonėje svyruoja nuo ₹1.06M iki ₹1.53M per year.

Vidutinis bendras atlyginimas

₹1.2M - ₹1.39M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹1.06M₹1.2M₹1.39M₹1.53M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Didžiausias atlyginimų paketas Sprendimų architektas pozicijai AU Small Finance Bank in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹1,531,298. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija AU Small Finance Bank Sprendimų architektas pozicijai in India yra ₹1,055,180.

