Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in Canada ATS Automation įmonėje svyruoja nuo CA$95.9K iki CA$137K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ATS Automation bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$110K - CA$129K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$95.9KCA$110KCA$129KCA$137K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai ATS Automation?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai ATS Automation in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$136,785. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ATS Automation Produkto vadovas pozicijai in Canada yra CA$95,866.

