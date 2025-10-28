Bendrovių katalogas
Atmosera
Atmosera Informacinių technologijų specialistas (IT) Atlyginimai

Vidutinė Informacinių technologijų specialistas (IT) bendra kompensacija Atmosera įmonėje svyruoja nuo $36.7K iki $50.2K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Atmosera bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$39.7K - $47.2K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$36.7K$39.7K$47.2K$50.2K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Atmosera?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai Atmosera siekia metinę bendrą kompensaciją $50,232. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Atmosera Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai yra $36,691.

