Atlas Technologies
Atlas Technologies Informacinių technologijų specialistas (IT) Atlyginimai

Vidutinė Informacinių technologijų specialistas (IT) bendra kompensacija Atlas Technologies įmonėje svyruoja nuo $77.1K iki $112K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Atlas Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$87.4K - $102K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$77.1K$87.4K$102K$112K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Atlas Technologies?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai Atlas Technologies siekia metinę bendrą kompensaciją $111,879. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Atlas Technologies Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai yra $77,093.

