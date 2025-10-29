Bendrovių katalogas
Athletic Greens
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Grafikos dizaineris

  • Visi Grafikos dizaineris atlyginimai

Athletic Greens Grafikos dizaineris Atlyginimai

Vidutinė Grafikos dizaineris bendra kompensacija in United States Athletic Greens įmonėje svyruoja nuo $84K iki $115K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Athletic Greens bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$91K - $108K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$84K$91K$108K$115K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Grafikos dizaineris pateikimų įmonėje Athletic Greens kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Athletic Greens?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Grafikos dizaineris pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Grafikos dizaineris pozicijai Athletic Greens in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $115,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Athletic Greens Grafikos dizaineris pozicijai in United States yra $84,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Athletic Greens

Susijusios bendrovės

  • Flipkart
  • Tesla
  • Stripe
  • Lyft
  • Databricks
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai