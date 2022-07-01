Bendrovių katalogas
Athelas
Athelas Atlyginimai

Athelas atlyginimas svyruoja nuo $35,175 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $207,834 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Athelas. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/9/2025

$160K

Administracijos asistentas
$50.8K
Verslo operacijų vadovas
$169K
Rinkodaros operacijos
$95.8K

Produkto vadovas
$208K
Programinės įrangos inžinierius
$35.2K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Neranda savo pareigų?

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Athelas kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Athelas gauna Produkto vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $207,834. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Athelas yra $95,769.

