Bendrovių katalogas
Astranis
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Astranis Atlyginimai

Astranis atlyginimas svyruoja nuo $121,762 bendros metinės kompensacijos Mechanikos inžinierius žemiausiame taške iki $225,400 Teisiniai reikalai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Astranis. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/30/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
Median $213K
Mechanikos inžinierius
Median $122K
Techninės įrangos inžinierius
Median $140K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 48
83 48
Personalo specialistas
Median $155K
Techninių programų vadovas
Median $165K
Teisiniai reikalai
$225K
Pardavimų inžinierius
$139K
Rizikos kapitalo investuotojas
$201K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Astranis kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

DUK

Didžiausią atlyginimą Astranis gauna Teisiniai reikalai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $225,400. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Astranis yra $160,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Astranis

Susijusios bendrovės

  • Blizzard Entertainment
  • Liberty Mutual
  • Relativity Space
  • Instawork
  • Hearst
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai