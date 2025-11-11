Bendrovių katalogas
Aston
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Backend programinės įrangos inžinierius

  • Russia

Aston Backend programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Russia vietovėje

Vidutinė Backend programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Russia paketo suma Aston įmonėje yra RUB 1.89M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Aston bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/11/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Aston
Software Engineer
Rostov-On-Don, RO, Russia
Iš viso per metus
RUB 1.89M
Lygis
M2
Bazinis
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
Priedas
RUB 0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
2 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Aston?
Block logo
+RUB 4.77M
Robinhood logo
+RUB 7.32M
Stripe logo
+RUB 1.64M
Datadog logo
+RUB 2.88M
Verily logo
+RUB 1.81M
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Backend programinės įrangos inžinierius pozicijai Aston in Russia siekia metinę bendrą kompensaciją RUB 3,269,962. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Aston Backend programinės įrangos inžinierius pozicijai in Russia yra RUB 1,885,631.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Aston

Susijusios bendrovės

  • Snap
  • Dropbox
  • Flipkart
  • Microsoft
  • Amazon
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai