Aston
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Moscow Metro Area

Aston Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Moscow Metro Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Moscow Metro Area paketo suma Aston įmonėje yra RUB 877K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Aston bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Aston
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Iš viso per metus
RUB 877K
Lygis
L3
Bazinis
RUB 877K
Stock (/yr)
RUB 0
Priedas
RUB 0
Metai įmonėje
0-1 Metai
Patirties metai
0-1 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Aston?
Block logo
+RUB 4.69M
Robinhood logo
+RUB 7.2M
Stripe logo
+RUB 1.62M
Datadog logo
+RUB 2.83M
Verily logo
+RUB 1.78M
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įtraukti pareigybių pavadinimai

Backend programinės įrangos inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Aston in Moscow Metro Area siekia metinę bendrą kompensaciją RUB 3,217,396. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Aston Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Moscow Metro Area yra RUB 876,727.

