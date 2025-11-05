Bendrovių katalogas
Aston
  • Belarus

Aston Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Belarus vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Belarus paketo suma Aston įmonėje yra BYN 121K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Aston bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
Aston
Software Engineer
Iš viso per metus
BYN 121K
Lygis
Senior Software Engineer
Bazinis
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
Priedas
BYN 0
Metai įmonėje
2-4 Metai
Patirties metai
5-10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Aston?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Įtraukti pareigybių pavadinimai

Backend programinės įrangos inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Aston in Belarus siekia metinę bendrą kompensaciją BYN 139,977. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Aston Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Belarus yra BYN 120,658.

