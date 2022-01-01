Bendrovių katalogas
ASSURANCE IQ
ASSURANCE IQ Atlyginimai

ASSURANCE IQ atlyginimas svyruoja nuo $63,315 bendros metinės kompensacijos Rinkodaros operacijos žemiausiame taške iki $261,300 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų ASSURANCE IQ. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/12/2025

$160K

Produkto vadovas
Median $156K
Buhalteris
$93.1K
Duomenų mokslininkas
$152K

Rinkodara
$93.5K
Rinkodaros operacijos
$63.3K
Produkto dizaineris
$186K
Programų vadovas
$111K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$261K
Techninių programų vadovas
$173K
Teisių įgijimo grafikas

10%

METAI 1

20%

METAI 2

40%

METAI 3

30%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

ASSURANCE IQ kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 10% teisės įgyjamos 1st-METAI (10.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (20.00% kas metus)

  • 40% teisės įgyjamos 3rd-METAI (40.00% kas metus)

  • 30% teisės įgyjamos 4th-METAI (30.00% kas metus)

DUK

Didžiausią atlyginimą ASSURANCE IQ gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $261,300. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ASSURANCE IQ yra $152,348.

