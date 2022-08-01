Bendrovių katalogas
Association of American Railroads
Association of American Railroads Atlyginimai

Association of American Railroads atlyginimas svyruoja nuo $124,375 bendros metinės kompensacijos Produkto vadovas žemiausiame taške iki $175,120 Sprendimų architektas aukščiausiame taške.

$160K

Produkto vadovas
$124K
Programinės įrangos inžinierius
$149K
Sprendimų architektas
$175K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 48
83 48
The highest paying role reported at Association of American Railroads is Sprendimų architektas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $175,120. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Association of American Railroads is $149,250.

