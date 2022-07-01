Bendrovių katalogas
ASR Analytics
ASR Analytics Atlyginimai

ASR Analytics atlyginimas svyruoja nuo $56,951 bendros metinės kompensacijos Verslo analitikas žemiausiame taške iki $93,000 Duomenų mokslininkas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų ASR Analytics. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/14/2025

Verslo analitikas
$57K
Duomenų mokslininkas
Median $93K
Valdymo konsultantas
$80.4K

Programinės įrangos inžinierius
$80.4K
DUK

Didžiausią atlyginimą ASR Analytics gauna Duomenų mokslininkas su metine bendra kompensacija $93,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ASR Analytics yra $80,380.

Kiti ištekliai