Aspire Public Schools
    • Apie

    Aspire Public Schools is a network of high-performing public charter schools focused on delivering a rigorous education to underserved K-12 students, equipping them for college and future success.

    aspirepublicschools.org
    Svetainė
    1998
    Įkūrimo metai
    1,750
    Darbuotojų skaičius
    $500M-$1B
    Numatomas pajamų
    Būstinė

    Kiti ištekliai