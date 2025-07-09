Directory delle Aziende
Aspen Dental
Aspen Dental Stipendi

L'intervallo di stipendi di Aspen Dental va da $42,806 in compensazione totale all'anno per un Informacinių technologijų specialistas all'estremità inferiore a $331,650 per un Gydytojas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Aspen Dental. Ultimo aggiornamento: 8/22/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $130K
Verslo analitikas
$116K
Duomenų mokslininkas
$114K

Informacinių technologijų specialistas
$42.8K
Gydytojas
$332K
FAQ

The highest paying role reported at Aspen Dental is Gydytojas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $331,650. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aspen Dental is $115,575.

