ASOS Atlyginimai

ASOS atlyginimas svyruoja nuo $49,000 bendros metinės kompensacijos Rinkodara žemiausiame taške iki $130,766 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų ASOS. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/14/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $87.5K

iOS inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Verslo analitikas
$129K
Duomenų mokslo vadovas
$128K

Duomenų mokslininkas
$95.3K
Rinkodara
$49K
Produkto dizaineris
$84.2K
Produkto vadovas
$131K
Sprendimų architektas
$92.8K
DUK

Didžiausią atlyginimą ASOS gauna Produkto vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $130,766. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ASOS yra $94,029.

