Tyrimų mokslininkas kompensacija in United Kingdom Arm įmonėje svyruoja nuo £76.8K per year Grade 3 lygiui iki £123K per year Grade 5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United Kingdom paketo suma yra £82.5K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Arm bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Grade 2
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 3
£76.8K
£58.6K
£11.5K
£6.7K
Grade 4
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 5
£123K
£84.1K
£30.5K
£8.8K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Arm kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)